Alfonso Durazo supervisa zonas afectadas de Guaymas y Empalme tras paso de la tormenta 'Raymond'

Guaymas, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, realizó esta mañana del 13 de octubre un sobrevuelo de inspección en las zonas afectadas por las fuertes lluvias del pasado sábado y domingo por el paso de la tormenta 'Raymond' en Guaymas y Empalme, y anunció apoyos para las familias que residen en la comunidad de Oroz.

A bordo de un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México, y acompañado por el vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo y la alcaldesa Karla Córdoba González, el mandatario sonorense sobrevoló las colonias Bellavista, Pesqueira y Ronaldo Camacho, en Empalme, así como Estación Oroz y el tramo carretero afectado por el incremento en los niveles de agua, cerca de la curva de 'El Carrizo'.

En el caso de Empalme, dijo que aquí se requiere realizar obras de ingeniería en el puente Douglas para controlar el flujo y reflujo natural de las mareas, y de esta manera poner fin a la incertidumbre de inundación en la zona costera que siempre se inunda cuando se presentan lluvias extraordinarias.

Indicó que, en lo que corresponde al tramo carretero de 'El Carrizo', donde los escurrimientos rebasaron la cinta asfáltica, se requiera la construcción de gaviones en un tramo de varios kilómetros, para así desviar el agua del arroyo que llega al lugar. En cuanto a Estación Oroz, el gobernador Durazo dijo que igual se debe pensar en la construcción de gaviones para evitar que lleguen hasta aquí los escurrimientos y afecten a las familias de esta pequeña comunidad. Anunció a la vez que a las familias de Oroz se les va a integrar a un programa de Desarrollo Social, en el tema de vivienda, y al programa de Bienestar del Gobierno del Estado.

