Así estará el clima en Sonora HOY LUNES 13 de octubre: LLUVIAS y descargas eléctricas

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 13 de octubre de 2025, los sonorenses amanecerán con un ambiente fresco que dará paso a una jornada con lluvias y rachas de viento en distintas zonas del estado. Desde las primeras horas del día, el cielo estará nublado y, conforme avance la tarde, se prevé un incremento en la intensidad de las precipitaciones, acompañadas de descargas eléctricas. Aquí te compartimos el pronóstico del clima par Sonora para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima en Sonora estará determinado por la entrada de humedad del Pacífico y la influencia de una vaguada en altura, lo que generará lluvias puntuales fuertes durante todo el día. Además, el viento del sur podría alcanzar rachas de 50 a 70 kilómetros por hora especialmente en zonas costeras y del Golfo de California.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco, con temperaturas mínimas entre los 14 y 20°C, principalmente en municipios como Nogales, Nacozari de García y Magdalena de Kino, donde se prevén lluvias ligeras y nubes densas desde el amanecer. En Hermosillo y Guaymas, el día comenzará con 20 a 23 grados y cielo cubierto.

Por la tarde, las lluvias se intensificarán en municipios del centro y sur del estado. En Ciudad Obregón y Huatabampo, el termómetro rondará los 30°C, mientras que en Hermosillo alcanzará los 28°C, con posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de viento y actividad eléctrica. En el norte, Caborca y Puerto Peñasco registrarán temperaturas cercanas a los 29°C, con lluvias dispersas y ráfagas que podrían afectar la visibilidad en carretera.

????uD83CuDF0AEn las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas, #Rachas de #Viento y #Oleaje en entidades del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #México.



Al caer la noche, se espera un descenso de temperatura, sobre todo en el norte y noreste. Agua Prieta y Nacozari de García podrían alcanzar mínimas de 15 a 17 grados, con lluvias intermitentes y viento sostenido. En la costa, el oleaje será de 1.5 a 2.5 metros de altura, por lo que se recomienda precaución en actividades marítimas.

En general, el SMN advierte que las precipitaciones podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, provocar encharcamientos y deslaves en zonas serranas y generar inundaciones menores en áreas bajas. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui