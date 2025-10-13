Autoridades de Sonora confirman que escuelas permanecen ilesas tras la tormenta 'Raymond'

Hermosillo, Sonora.- Las lluvias del fin de semana no causaron daños en los planteles escolares públicos de Sonora, pero sí se suspendieron clases en algunos municipios por la creciente de ríos y arroyos, afirmó el secretario de Educación y Cultura Froylán Gámez Gamboa.
Precisó que en municipios como Nogales, Cananea y en el valle de Guaymas la actividad educativa se paralizó este lunes, por el cúmulo de agua por la dificultad para cruzar ríos y arroyos y evitar accidentes.
Froylán Gámez Gamboa dijo que los daños que se presentaron por las lluvias son menores, a excepción de un plantel de Cananea que no tiene luz eléctrica pero que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendiendo el reporte.
"La escuelas donde se están llevando a cabo las clases, también en donde tuvimos albergues, en Pueblo Yaqui y un Cobach que tuvo la atención de nueve personas, en Etchojoa también tuvimos 2 escuelas que atendieron y albergamos a unos ciudadanos". Dijo que en el resto de los planteles, las clases se desarrollaron de manera normal.
Zonas afectadas por 'Raymond'
Dentro de los daños que dejaron las lluvias del fin de semana, la región de Guaymas y Empalme fueron las que se afectaron, incluso se cerró la circulación de la carretera federal de Guaymas a Guasimas durante las primeras horas de este lunes, por los daños a la infraestructura.
Ante ello, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que implementarán un operativo extraordinario para beneficiar a las familias de Guaymas y Empalme que resultaron damnificadas.
La Unidad Estatal de Protección Civil, contabilizó 157 reportes diversos, desde carreteros hasta de vivienda a causa de las fuertes lluvias del fin de semana. Al menos ocho municipios de Sonora registraron inundaciones este fin de semana, debido a los efectos de la tormenta tropical 'Raymond', que impactó fuertemente este sábado y domingo en la entidad.
Este lunes 'Raymond' bajó de categoría y trajo lluvias moderadas en diferentes puntos de la entidad. 16 personas fueron trasladadas a refugios temporales, 15 en Empalme y una en Guaymas, para garantizar su seguridad ante la crecida de los arroyos y ríos durante el fin de semana, por el momento no se reportan personas fallecidas en los municipios. Cinco mil 166 planteles educativos hay en Sonora de educación pública y privada que no se afectaron.
