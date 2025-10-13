Avanza en Sonora la entrega de las tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar

Etchojoa, Sonora.- Desde el 10 de octubre y hasta el próximo 9 de noviembre se realizará la entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de 60 a 64 años de edad, que se registraron durante el mes de agosto, indicó Octavio Almada Palafox.

El delegado de Bienestar en Sonora apuntó que las nuevas derechohabientes podrán recoger su tarjeta una vez que reciban mensaje de texto, en el cual se les indicará fecha, lugar y hora.

Detalló que en Huatabampo son mil 392 mujeres las que recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar, que en suma con las más de 700 que ya reciben su pensión de tres mil pesos bimestrales, serán en total más de dos mil 100 beneficiarias, lo que significa que al estado lleguen hasta 6.5 millones de pesos cada dos meses por parte de la federación para este programa.

Mientras que, en Etchojoa, señaló que el pasado mes de agosto se registraron 865 mujeres, quienes recibirán su tarjeta en este mes, en la cual se les depositará su primer apoyo del bimestre noviembre-diciembre 2025, lo que representa una inversión social de 2.5 millones de pesos.

Además, en Benito Juárez, en agosto se incorporaron 865 mujeres, a las que, hasta el 9 de noviembre, se les estará entregando la tarjeta, para posteriormente, en noviembre, realizarles el depósito de tres mil pesos. Cabe destacar que esto se suma a las 189 mujeres de 63 a 64 años que ya reciben la pensión, teniendo un total de 544 beneficiadas en dicho municipio.

uD83DuDC9C Con el liderazgo de nuestra uD83CuDDF2uD83CuDDFD PresidentA @Claudiashein, el programa #MujeresBienestar sigue llegando a cada rincón de #Sonora para reconocer el esfuerzo, trabajo y amor de miles de mujeres que han dedicado su vida al cuidado de sus familias y comunidades.



uD83DuDC49uD83CuDFFB En #Etchojoa,… pic.twitter.com/cSkTKQdKXk — Octavio Almada (@OctavioAlmada1) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui