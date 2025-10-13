Clima en Hermosillo HOY: LLUVIAS y descenso de temperatura este LUNES 13 de octubre

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora tendrá un inicio de semana con cambios notorios en el clima. Después de varios días de lluvias por el ciclón 'Raymond', Hermosillo vivirá este lunes 13 de octubre de 2025 con condiciones parcialmente nubladas, posibilidad de precipitaciones ligera y un ambiente más fresco conforme avance la tarde y la noche. Aquí te compartimos todos los detalles para que tomes precauciones.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer en Hermosillo comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura promedio de 22°C, acompañada por vientos suaves del sureste de entre 14 y 26 kilómetros por hora. Durante las primeras horas, el ambiente se mantendrá estable, con una sensación térmica similar y sin probabilidad de lluvia.

Así será el clima en Hermosillo HOY lunes 13 de octubre. Foto: Conagua

El índice de rayos ultravioleta (UV) será bajo en la mañana, por lo que el uso de protector solar no será indispensable antes de las 9:00. Conforme avance el día, las condiciones cambiarán ligeramente. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el cielo presentará intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles que podrían acumular hasta un milímetro (mm) de precipitación, principalmente en el sector sur y oriente de la ciudad.

La temperatura máxima estimada será de 27 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 29 grados por la humedad. Los vientos del sur y suroeste aumentarán su intensidad, llegando a ráfagas de hasta 43 kilómetros por hora en algunos puntos de la capital. Durante la tarde, el ambiente se tornará más templado. Alrededor de las 17:00 horas, el pronóstico indica un cielo con nubes y claros, una temperatura cercana a los 26 grados y una sensación térmica de 27. El viento continuará soplando desde el suroeste, pero con menor fuerza.

????uD83CuDF0AEn las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas, #Rachas de #Viento y #Oleaje en entidades del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #México.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/pU74nudwxG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2025

El índice UV descenderá considerablemente, permitiendo una sensación térmica más agradable para quienes salgan a realizar actividades al aire libre o desplazarse por la ciudad.

Para la noche, Hermosillo experimentará un ambiente fresco y despejado. Hacia las 20:00 horas, el cielo se mantendrá sin nubosidad, con 22°C de temperatura y vientos suaves del sur. A las 23:00 horas, el termómetro bajará a 21 grados, con una sensación térmica estable y viento ligero del este de entre cuatro y nueve kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones ni nubosidad durante la madrugada del martes.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)