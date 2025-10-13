Clima en Sonora: Ciudad Obregón tendrá LLUVIAS en la MAÑANA y TARDE HOY 13 de octubre

Ciudad Obregón, Sonora.- El inicio de semana en Ciudad Obregón llega con un ambiente variable: un amanecer tranquilo, probabilidades de lluvia durante la mañana y tarde, y un cierre de jornada con cielo despejado. Tras un fin de semana caluroso y lluvioso, este lunes 13 de octubre de 2025 el clima ofrecerá un respiro para quienes trabajan o estudian al aire libre, aunque será importante mantenerse atento a los cambios en las condiciones, especialmente durante las horas centrales del día.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes 13 de octubre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el pronóstico para hoy indica que la cabecera municipal de Cajeme tendrá una jornada parcialmente nublada, con ligeros descensos de temperatura por la tarde y vientos de intensidad moderada provenientes del sureste.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY lunes 13 de octubre. Foto: Conagua

Durante las primeras horas de este lunes, el cielo se mantendrá con intervalos de nubes y claros. Entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana, la temperatura rondará los 24 a 25°C, con una sensación térmica ligeramente menor debido a la calma del viento, que soplará del sureste a velocidades de entre 13 y 30 kilómetros por hora. El índice UV será bajo durante este periodo, por lo que no será necesario el uso de bloqueador solar en las primeras horas, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

Tarde con probabilidad de lluvia ligera

Alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde, las condiciones climáticas cambiarán. Se espera un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvia débil, con una probabilidad del 30 por ciento. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el termómetro alcanzará los 29°C, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 32, lo que generará un ambiente caluroso y húmedo. Los vientos serán del sur, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, y el índice UV alcanzará niveles altos (de 6 a 7), por lo que será recomendable usar protector solar FPS 15 o superior si se realizan actividades al aire libre.

Hacia el final del día, el cielo comenzará a despejarse. A las 17:00 horas, la temperatura descenderá a los 28 grados, con una sensación térmica de 30 y vientos que irán disminuyendo de intensidad. Para la noche, el ambiente será más agradable: alrededor de las 20:00 horas, se esperan 25°C, y hacia las 23:00, el termómetro marcará 23 grados, con cielo despejado y un viento leve proveniente del este, de apenas 4 a 7 kilómetros por hora.

El índice UV será bajo durante la tarde-noche, por lo que se anticipa un cierre de jornada tranquilo, ideal para actividades al aire libre o cenas en terrazas.

Fuente: Tribuna del Yaqui