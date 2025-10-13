Clima en Sonora: Se esperan más LLUVIAS para HOY en la NOCHE; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- Los últimos tres días en Sonora se sintieron los efectos de la tormenta tropical 'Raymond', la cual dejó leves afectaciones. Para hoy lunes 13 de octubre en la noche, se esperan más lluvias, según los últimos pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). TRIBUNA te cuenta cuáles serán las regiones en las que se esperan precipitaciones para esta noche; no dejes de leer para conocer los detalles del clima en Sonora.

De acuerdo con el reporte nocturno de la Conagua, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones norte, centro, costa, sur y este de Sonora. Lo anterior, por el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura en el noroeste del país, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Por su parte, el Organismo de Cuenca Noroeste señala que persiste el flujo del suroeste profundo, desde 200 a 700 milibares (mb), con elevado contenido de humedad, por lo que aún se registrarán precipitaciones variables y dispersas.

Para hoy en la noche en Sonora se esperan más lluvias. La Conagua indica en qué regiones lloverá

Se añade que se podrían presentar lluvias en Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales y Agua Prieta. "Se estima que la mayor parte de las lluvias acumuladas serán menores de 25 milímetros (mm), pero dadas las condiciones actuales, aún hay potencial para una o un par mayores", afirma el boletín informativo. También señala que en el Pacífico no se prevé el desarrollo de algún ciclón tropical en las próximas 48 horas.

¿Cómo será el clima de Sonora para mañana 14 de octubre?

Se espera que se tenga cielo medio nublado a nublado durante el día con intervalos de lluvias aisladas en Sonora. Todas con descargas eléctricas. Por la mañana, se tendrá un ambiente fresco a templado y cálido por la tarde. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 45 a 60 km/h en Sonora.

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil señala que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste durante el 16 de octubre, refrescando las temperaturas en el estado y ocasionando amaneceres fríos en municipios de la zona montañosa de Sonora, aunado a rachas de viento que podrían oscilar entre 40 y 60 km/h.

Las lluvias dejaron inundaciones en la carretera

Fuente: Tribuna del Yaqui