Comunidades damnificadas de Navojoa por las lluvias tras paso de 'Raymond' reciben apoyos

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa, junto al personal de Protección Civil, realizó recorridos en las comunidades afectadas por el paso del fenómeno meteorológico 'Raymond' para hacer el levantamiento de necesidades y la entrega de apoyos para vivienda y despensas.

De acuerdo a las autoridades municipales, las comunidades más afectadas fueron: Los Buayums, Sinahuisa, Fundición, Masiaca, Santa María del Buáraje, El Saneal, entre otras.

Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, indicó que se realizó la entrega de más de mil 100 despensas y más de 600 hules en distintas comunidades rurales del municipio.

Precisó que en estas acciones participaron activamente distintas dependencias y corporaciones, quienes unieron esfuerzos para llevar los apoyos hasta las zonas más necesitadas y garantizar la atención oportuna a las familias.

Por su parte, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes expresó su reconocimiento a los equipos que han trabajado sin descanso para responder ante la contingencia, destacando la importancia de mantenerse unidos ante las adversidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui