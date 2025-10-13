Denuncian en Sonora a 'coyotes' que sacan provecho de inscripciones a becas

Hermosillo, Sonora.- Denuncian a 'coyotes' que se anuncian en redes sociales y cobran por registrar a la convocatoria de becas del programa Sonora de Oportunidades. Abraham Sierra, director del Instituto de Becas, dijo que estas personas se anuncian a través de redes sociales y cobran entre 50 y 70 pesos por registrar a niñas y niños en la convocatoria, o dar asesoría para usar el portal.

Dijo que a través de los mensajes directos de redes sociales del instituto han recibido quejas de personas que están lucrando, cobrando una compensación para registrar a niñas y niños en la convocatoria de becas para primaria pública.

"Nos dejan las denuncias en los mensajes directos en las redes sociales; nos dimos cuenta de que hay páginas, ustedes las buscan en Facebook, hay páginas que cobran por hacer registros, es decir, te ayudo a hacer tu registro y a cambio piden una cantidad".

Recalcó que el Instituto de Becas no tiene gestores y que se realizan jornadas gratuitas de registro con personal capacitado en diferentes planteles. 40 mil registros se esperan recibir en todo Sonora, de niñas y niños de educación primaria pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui