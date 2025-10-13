Durazo confirma saldo blanco en Sonora tras paso de 'Raymond'; se solidariza con víctimas de otros estados

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que el paso de la tormenta tropical 'Raymond' dejó saldo blanco. Además, expresó su solidaridad con las víctimas de otros estados donde lamentablemente 64 personas fallecieron y 65 más se reportan como desaparecidas. El mandatario de Morena, junto con diversos funcionarios, se encuentra realizando recorridos para evaluar los daños y dar las atenciones necesarias.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, Durazo Montaño expresó: "Mi total solidaridad con todas las familias del país que se han visto afectadas por las lluvias de los últimos días". Expresó que en Sonora no se registraron afectaciones mayores, solamente el crecimiento de algunos arroyos, deslaves y viviendas afectadas, "pero todas las incidencias están siendo atendidas de manera oportuna".

"Lo más importante: No hubo pérdidas humanas que lamentar. Continuaremos atentos e informando de manera permanente sobre las acciones de prevención y atención en todo el estado", señaló el gobernador en su comunicado. Cabe señalar que, para atender la emergencia a causa de las intensas lluvias, el Gobierno de Sonora desplegó a seis mil 280 integrantes de bomberos, rescatistas, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, quienes participaron en el operativo para garantizar la seguridad de la población.

Según el boletín informativo, los reportes atendidos ocurrieron en los municipios de Guaymas, Hermosillo, Empalme, San Miguel de Horcasitas, Arizpe, Nogales, San Javier, Cajeme, Huatabampo, Ures, Nacozari, Villa Hidalgo, Cananea, Caborca, Bacanora, Tepache, Suaqui y Tecoripa. En cuanto a personas llevadas a refugios temporales, se informó que son 60 las que requirieron de ese apoyo de manera preventiva en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Etchojoa, Caborca, Navojoa y Cajeme.

Por otra parte, el gobernador indicó que se realizan recorridos por las zonas afectadas por el ciclón 'Raymond'. "Visitamos Estación Oroz y constatamos algunas viviendas afectadas por las lluvias recientes. Estamos atendiendo cada caso y hablamos directamente con las familias para garantizar que reciban apoyo oportuno. La prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de las y los sonorenses", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui