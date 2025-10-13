Jubilados del Issste en Navojoa piden mejores servicios hacia el derechohabiente

Navojoa, Sonora.- Área para hemodiálisis, subrogación de servicios y abasto de medicamentos son algunas de las demandas que hacen los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en el municipio de Navojoa.

De acuerdo a los afectados, hasta el momento la clínica aún no cuenta con la integración del Comité de Salud, lo cual dificulta que las peticiones de los derechohabientes sean escuchadas directamente por la institución y que se le dé seguimiento a las mismas.

Una de las principales denuncias por parte de los derechohabientes es la programación de citas a corto tiempo, ya que algunas de ellas están siendo reprogramadas para el próximo año, debido a la falta de internistas y aparatos médicos.

Ahorita tenemos problemas con la situación de internistas, están reprogramando citas para el año que entra, así como el área de cardiología y de hemodiálisis, la cual a un año de que nos prometieron la entrega, no se ha cumplido", señaló Francisco Javier López García, derechohabiente afectado.

Sin embargo, el también coordinador de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados en el sur de Sonora, mencionó que lo más grave para los derechohabientes es la reprogramación de las cirugías, debido a que no pueden ser trasladados hacia la ciudad de Hermosillo por falta de espacios en el hospital 'Fernando Ocaranza', lo cual pudiera complicar su estado de salud.

En tres ocasiones me han reprogramado la cirugía; incluso estuve canalizado para entrar, pero faltó un aparato y me regresaron; me vuelven a dejar pendiente… Pero mi caso no es único; al interior nos encontramos a muchas personas con la misma circunstancia e incluso hay una persona que tiene nueve reprogramaciones; esto implica un grave riesgo para los derechohabientes", puntualizó.

Por último, los derechohabientes hicieron un llamado al Gobierno Federal para que voltee a ver las necesidades del servicio de salud en el sur de Sonora, el cual ya se encuentra rebasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui