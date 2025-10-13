Radio Sonora cumple 43 años de su fundación como la radiodifusora más grande del país

Hermosillo, Sonora.- Radio Sonora celebró 43 años de su fundación, reafirmando su compromiso como la radiodifusora pública más grande del país, un espacio que refleja la diversidad, la identidad y la cultura popular del estado.

Desde su creación, la emisora ha sido un proyecto concebido con la visión de garantizar el acceso a la información, al entretenimiento, la educación y la cultura como derechos de todas y todos los sonorenses. Actualmente, con 30 estaciones y una cobertura poblacional superior al 88 por ciento, Radio Sonora se ha consolidado como uno de los medios públicos más influyentes del noroeste de México.

Durante más de cuatro décadas, 'Nuestra Radio' ha sido testigo y protagonista de la historia de Sonora, acompañando a su pueblo en los momentos más importantes y construyendo una programación incluyente que da espacio a las voces de las comunidades, la academia, la cultura, la infancia, los pueblos originarios, las juventudes y los movimientos sociales.

Durante el acto conmemorativo, el director general de Radio Sonora, Tirso Amante, destacó el valor histórico y social de este medio, subrayando el compromiso de su equipo por seguir transformando la radio pública.

A 43 años de distancia, estoy convencido de que quienes visionaron la creación de la radio del pueblo sonorense, hoy están orgullosos y, aunque a nosotros no nos satisface todo lo que falta por hacer, nos emociona el rumbo transformador que hemos emprendido para regresarle dignidad y su sentido público", expresó.

Por su parte, el secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, subrayó la importancia de la creación de la radiodifusora, como un medio para llevar cultura e información hasta el rincón más lejano del estado.

"El gobernador Alfonso Durazo nos ha encomendado una misión muy clara, recuperar y fortalecer lo que es nuestro y en Radio Sonora, lo estamos logrando. Hemos trabajado para que donde había silencio, hoy, haya señal, para que donde había pocas horas de programación en vivo, haya más espacio de debate", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui