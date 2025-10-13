Retrasos de hasta cinco días en 19 obras de Ciudad Obregón por saturación de agua tras el paso de 'Raymond'

Ciudad Obregón, Sonora.- Actualmente, en el municipio de Cajeme se encuentran 19 obras en proceso de construcción y rehabilitación, las cuales podrían presentar retrasos de entre uno y cinco días antes de que se retomen las labores para concluirlas.

Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Cazares, quien explicó que los retrasos en cada una de las obras dependen de la etapa en la que se encontraban al momento en que se registró el paso de la tormenta 'Raymond' por el municipio de Cajeme.

El funcionario municipal indicó que los retrasos son ocasionados particularmente por la saturación del agua y agregó que la mayoría de las obras son pavimentaciones.

Nos afecta dependiendo de en qué etapa de la obra nos encontremos; en algunos casos, ya tenemos avances en la infraestructura; en otros, estamos en proceso de cortes de cajón para terracerías; y en otros ya se están realizando los trabajos de terracerías", agregó.

#Cajeme | Algunas imágenes de Ciudad Obregón tras las lluvias de 'Raymond’ ??uD83DuDCF8



uD83DuDCF7 Omar Rodríguez pic.twitter.com/SOykfyzSpp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui