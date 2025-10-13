Saldo blanco tras lluvias, se desborda arroyo en carretera y más noticias en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tú no tienes mucho tiempo para mantenerte informado sobre lo que acontece en la entidad, tu mejor opción siempre será el Tribuna Top 3 Sonora, un resumen donde encontrarás la información más relevante del día. En este lunes 13 de octubre, entérate de los detalles sobre las afectaciones que dejaron las recientes lluvias en el estado.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Bombero es reconocido por salvar a trabajador

Felizardo Gracia, un joven integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cajeme, ha sido reconocido por la sociedad, autoridades y sus compañeros después de demostrar su profesionalismo y valentía al ingresar a una alcantarilla para rescatar con vida a uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados mientras trabajaban en una obra en la colonia Benito Juárez, al oriente de Ciudad Obregón.

Se desborda arroyo en la carretera Ciudad Obregón- Guaymas

La mañana de este lunes, las autoridades tuvieron que cerrar por varias horas un tramo de la carretera Guaymas- Ciudad Obregón, entre el ejido Cruz de Piedra y Las Guásimas, por la crecida del arroyo. A través de las redes sociales, se volvieron virales las imágenes del agua cubriendo por completo la cinta asfáltica

Saldo blanco tras recientes lluvias

El gobernador Alfonso Durazo envió un mensaje solidario a las familias mexicanas afectadas por las recientes lluvias en el sur y oriente del país, y confirmó que en Sonora no se registraron afectaciones mayores. Asimismo, el mandatario resaltó que no hubo ninguna pérdida humana que lamentar.

Fuente: Tribuna del Yaqui