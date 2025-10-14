Aprueban la Cuenta Pública 2024 del Gobierno de Sonora; Morena destaca calificación

Hermosillo, Sonora.- Por mayoría de los diputados, se aprobó la Cuenta Pública 2024 del Gobierno de Sonora, con rechazo de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD. Del total de los entes estatales auditados, reprobaron la Comisión Estatal del Agua, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, el Instituto Sonorense para la Atención de Adultos Mayores, la Universidad Tecnológica de Guaymas y la Universidad Tecnológica de Nogales.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Sebastián Antonio Orduño Fragoza, señaló que el Gobierno de Sonora ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas. También los legisladores aprobaron el dictamen de calificación para la Cuenta Pública de los 72 ayuntamientos, a los que se les realizaron más de 200 auditorías. Los municipios que resultaron con calificación no aprobatoria son Arizpe, Bacerac, Bácum, Baviácora, Benito Juárez, Nacozari de García, Oquitoa, Cumpas, Empalme, Naco, Sáric, Tubutama, Ures y Yécora.

Destaca Morena la calificación aprobatoria del Estado en la Cuenta Pública 2024

Orduño Fragoza, en representación del Grupo Parlamentario de Morena, dio lectura al posicionamiento respecto a la calificación de la Cuenta Pública 2024 del Gobierno de Sonora, destacando un manejo responsable, transparente y con visión social de los recursos públicos.

En su intervención, el legislador señaló que el informe del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), otorgó una calificación aprobatoria al desempeño financiero del Ejecutivo estatal, al cumplir con los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas establecidos por la ley.

Hoy hablamos de resultados tangibles, de un cambio profundo en la administración pública que no se queda en el discurso, sino que se refleja en las cifras, en las obras, y sobre todo en la confianza de la ciudadanía. El Informe de Resultados de la Cuenta Pública Estatal 2024, elaborado por el ISAF, confirma algo que las y los sonorenses ya perciben: que Sonora está avanzando con estabilidad, con responsabilidad y con rumbo, gracias a un gobierno que ha sabido combinar la disciplina financiera con la justicia social", resaltó el legislador.

Orduño Fragoza informó que durante 2024 los ingresos totales ascendieron a 93 mil 286 millones de pesos, superando en más de 10 mil millones lo estimado originalmente. Los ingresos propios del Estado crecieron un 14 por ciento respecto al año anterior, sin incrementar impuestos ni crear nuevas cargas fiscales.

En materia de inversión pública, destacó que se ejercieron más de seis mil millones de pesos, cifra que representa un aumento superior al 120 por ciento respecto a 2023, sin recurrir a endeudamiento adicional. Entre las obras más representativas mencionó la rehabilitación del Parque La Sauceda, el Canal Lateral del Pueblo Yaqui, la modernización de la red carretera estatal y la mejora de escuelas, hospitales y espacios deportivos en los 72 municipios.

uD83DuDD14En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora aprobó el informe de la revisión de las cuentas públicas estatal y municipales, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, remitido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). pic.twitter.com/rZj6ceOwNL — Congreso Local Son (@CongresoSon) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui