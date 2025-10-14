Bajarán las temperaturas por frente frío, se manifiestan agricultores y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en el estado, sin perder mucho tiempo y en un solo lugar, quédate a ver y leer TRIBUNA. A continuación encontrarás un resumen de noticias que te pondrán al día sobre la agenda estatal gracias al Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de este martes 14 de octubre, conoce los detalles de la llegada de un nuevo frente frío que provocará bajas temperaturas en la entidad.

Durazo coordina apoyo para afectados por lluvias

El gobernador Alfonso Durazo informó que se encuentra en coordinación con dependencias estatales y federales para brindar apoyo a familias y productores que resultaron afectados por las recientes lluvias. Además, el mandatario estatl indicó que se está coordinando la pronta reparación de tramos carreteros que sufrieron deterioro

Agricultores sonorenses se unen al paro nacional

Agricultores del sur de Sonora y de otras zonas de la entidad se sumaron al paro nacional por la falta de soluciones de autoridades federales ante las condiciones críticas que vive este gremio. Los productores demandaron falta de apoyos, precios de garantía y políticas públicas.

Bajarán las temperaturas por frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el próximo jueves 16 de octubre ingresará un nuevo frente frío al estado, el cual ocasionará un descenso en las temperaturas dando paso a amaneceres muy frescos sobre municipios de la sierra.

