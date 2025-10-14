'Cajeme Cómo Vamos' presenta informe sobre contratos y compras con irregularidades del municipio

Ciudad Obregón, Sonora.- Excedentes en los montos máximos y algunas otras observaciones en cuanto a los contratos, compras y adquisiciones del gobierno municipal encontró 'Cajeme Cómo Vamos' en su más reciente informe del programa 'A dónde va tu dinero'. Diana María Biebrich Veloz, de la Contraloría Social y Vinculación de 'Cajeme Cómo Vamos', detalló en rueda de prensa la información recabada por medio de transparencia durante el último semestre.

Señaló además que únicamente el 23 por ciento de los contratos firmados están disponibles y publicados en las plataformas oficiales de la administración municipal, lo que representa una falta significativa de transparencia en la gestión pública.

Hablamos de que, de un total de 472 contratos, solo 107 sí están publicados y 365 aún no están a la vista de la ciudadanía. De esos 472 contratos, 461 fueron por adjudicación directa, un contrato por invitación restringida y 10 por licitación pública", detalló.

La integrante de ese observatorio ciudadano enfatizó que, según la ley, las adquisiciones, obra pública y cualquier contratación deben ser por licitación pública, ya que la adjudicación directa es solamente una excepción y no la norma.

Entendemos que hay situaciones de emergencias como socavones y demás, que en esos casos sí se puede hacer excepción y contratar directamente, sobre todo sin pasarse de ese monto máximo", dijo Biebrich Veloz.

Sobre la distribución del gasto de los recursos en adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios que se contratan, comentó:

Vemos que aquí el 43 por ciento de gasto fue por adquisiciones, compras que hacen, ya sea material, herramienta, maquinaria; otra parte es el 28 por ciento en obra pública, también el 27 por ciento en servicios, consultorías, entre otros, y da un total de casi 137 millones de pesos", recalcó.

Dio a conocer que se encontraron 104 compras o adquisiciones sin formalizar, esto por medio de solicitudes de información sobre pagos a proveedores externos.

En esas contrataciones, en primer lugar fue el seguro de vida para el personal de Cajeme, con un monto de alrededor de siete millones; en segundo, fue la ampliación del contrato del servicio médico con alrededor de dos millones de pesos", apuntó.

La organización busca promover la participación, vigilancia y responsabilidad ciudadana y que las y los cajemenses conozcan lo que está pasando en los temas socioeconómicos y de gobierno, por medio de los ejercicios, encuestas e investigaciones estructuradas.

#CiudadObregón | Presenta Cajeme Cómo Vamos informe trimestral de 'A dónde va tu dinero', que monitorea contrataciones y compras del ayuntamiento de Cajeme uD83DuDCB0



uD83DuDCF7 Omar Rodríguez / Tribuna pic.twitter.com/yaPF2hXgzR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui