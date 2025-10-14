Edición Impresa Suscríbete
Ciudad Obregón: Se pone en marcha operativo urgente para reparar baches tras las fuertes lluvias

El alcalde Javier Lamarque Cano y su equipo de trabajo supervisan las obras para garantizar calles seguras y mejorar la movilidad en zonas afectadas por el deterioro vial

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el deterioro vial provocado por las recientes precipitaciones, el presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, junto con Gerardo Sastré, secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, encabezaron el inicio de un operativo integral para la reparación de baches en diversas zonas del municipio.

Durante una inspección por las áreas centro y oriente de la ciudad, Lamarque Cano evaluó personalmente los daños más severos, con el objetivo de priorizar las intervenciones y acelerar los trabajos de rehabilitación.

Estamos recorriendo diversos sectores para atender los baches ocasionados por la lluvia y programar su rehabilitación, seguimos trabajando para mejorar nuestras calles y brindar mayor seguridad vial a las y los cajemenses", declaró el alcalde.

Las labores realizadas en estrecha colaboración con las brigadas de mantenimiento emplean equipos especializados para optimizar la reparación en avenidas y colonias con alto tránsito vehicular, asegurando así una mejora significativa en la movilidad urbana.

Fuente: Tribuna del Yaqui

