Ciudad Obregón: Se pone en marcha operativo urgente para reparar baches tras las fuertes lluvias

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el deterioro vial provocado por las recientes precipitaciones, el presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, junto con Gerardo Sastré, secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, encabezaron el inicio de un operativo integral para la reparación de baches en diversas zonas del municipio.

Durante una inspección por las áreas centro y oriente de la ciudad, Lamarque Cano evaluó personalmente los daños más severos, con el objetivo de priorizar las intervenciones y acelerar los trabajos de rehabilitación.

Ciudad Obregón pone en marcha operativo urgente para reparar baches tras las fuertes lluvias

Estamos recorriendo diversos sectores para atender los baches ocasionados por la lluvia y programar su rehabilitación, seguimos trabajando para mejorar nuestras calles y brindar mayor seguridad vial a las y los cajemenses", declaró el alcalde.

Las labores realizadas en estrecha colaboración con las brigadas de mantenimiento emplean equipos especializados para optimizar la reparación en avenidas y colonias con alto tránsito vehicular, asegurando así una mejora significativa en la movilidad urbana.

#Clima | Sonora: Prevén LLUVIAS para HOY en la NOCHE; advierten bajas temperaturas por FRENTE FRÍO estos DÍAS uD83CuDF27?uD83CuDF19??https://t.co/VclEJZTaAA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui