Ciudad Obregón: Trabajadores del SAT se manifiestan por aumento salarial y mejores condiciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Para solicitar que les incrementen el sueldo en relación a la inflación y exigir condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo, trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se manifestaron durante las primeras horas del martes 14 de octubre en el exterior de la dependencia.

Los trabajadores expresaron su inconformidad debido a que sus sueldos no han mantenido el ritmo con la inflación, lo que ha provocado una reducción considerable en su poder adquisitivo.

Se prometió un aumento el año pasado, un aumento del 12 por ciento conforme a las inflaciones, pero por causa de la presidente dicen que no hubo; se le dio únicamente a las personas de base, se le negó a las personas de confianza", indicó una persona que solicitó permanecer en el anonimato.

También comentó que las instalaciones en las que desempeñan sus labores profesionales son deplorables y hay personas que trabajan hasta altas horas de la noche e incluso trabajan hasta la madrugada y agregó que con esta manifestación no le ocasionan ningún daño a nadie.

#CiudadObregón | Se manifiestan trabajadores del SAT para solicitar mejores condiciones de trabajo ? pic.twitter.com/KaVVX4AlKB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui