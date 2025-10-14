Clima en Hermosillo HOY: Martes con LLUVIAS por la mañana y ambiente fresco en la noche

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció este martes 14 de octubre de 2025 con un ambiente templado y cielo entre nubes y claros, marcando el inicio de una jornada que, aunque presenta probabilidades de lluvia ligera durante las primeras horas del día, se mantendrá estable conforme avance la tarde. Aquí el pronóstico del clima y el tiempo de la capital de Sonora, para que tomes las precauciones necesarias.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el clima en la capital sonorense se mantendrá con condiciones variables a lo largo del día. En la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y presencia de lluvias débiles, con una temperatura promedio de 20 a 23°C y sensación térmica similar. La velocidad del viento será leve, proveniente del noreste, entre cinco y 11 kilómetros por hora, lo que contribuirá a mantener una atmósfera tranquila.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Entre las 8:00 y 11:00 de la mañana, el pronóstico indica una posibilidad de precipitaciones del 30 por ciento, aunque serán de baja intensidad, con acumulaciones menores a un milímetro (mm). El cielo permanecerá con nubes dispersas y lapsos de sol, lo que permitirá que el índice UV se eleve gradualmente, alcanzando niveles altos hacia el mediodía, por lo que se recomienda utilizar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, las lluvias tenderán a disiparse. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperatura máxima de 27 grados y sensación térmica cercana a los 28 grados. El viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas moderadas de hasta 22 kilómetros por hora, generando un ambiente cálido pero cómodo. Este martes no se esperan condiciones extremas de calor ni presencia de tormentas, por lo que será una jornada estable para quienes transiten por la ciudad.

En nuestro #VideoPronóstico te informamos las condiciones del tiempo que se esperan para hoy en #México. ¡Que tengan excelente día! pic.twitter.com/jO5LtoZbLF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025

Hacia el anochecer, el clima en Hermosillo se tornará más fresco. A partir de las 20:00 horas, el cielo se despejará por completo, permitiendo una noche tranquila con temperaturas entre 21 y 23°C y sensación térmica estable. La calma del viento continuará desde el noroeste, con velocidades entre 5 y 17 kilómetros por hora, y sin registro de humedad significativa. El índice UV descenderá a niveles bajos, por lo que no será necesario el uso de bloqueador solar durante la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)