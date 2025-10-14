Clima en Sonora: Conagua advierte LLUVIAS HOY 14 de octubre; en estos municipios lloverá

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora este martes 14 de octubre de 2025 tendrá de todo un poco: cielos parcialmente nublados, algunos episodios de lluvias en el norte y centro del estado, y temperaturas que seguirán cálidas durante el día, pero más frescas por la mañana. Aunque no se esperan tormentas intensas, el viento y los cambios de temperatura podrían sentirse en varias regiones del estado. ¡Aquí el reporte meteorológico completo!

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado tendrá cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con ambiente templado al amanecer y cálido hacia la tarde. El viento del noroeste soplará con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, sobre todo en el norte y centro de Sonora, lo que podría generar ligeras tolvaneras en zonas abiertas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Zonas con probabilidad de lluvia en Sonora

Las lluvias serán dispersas, pero podrían sorprender en algunos puntos del estado. En municipios como Hermosillo, Magdalena de Kino, Heroica Guaymas y Villa Pesqueira, se esperan precipitaciones ligeras acompañadas de nubosidad variable, sobre todo durante la tarde y noche. En Nacozari de García y Agua Prieta, el ambiente será más fresco, con lluvias moderadas y posibilidad de descargas eléctricas aisladas.

Por otro lado, las zonas más calurosas se mantendrán en el sur del estado. En Ciudad Obregón y Huatabampo, las temperaturas máximas alcanzarán los 32°C, con cielos parcialmente despejados y sensación térmica elevada durante el mediodía. En Heroica Caborca y San Luis Río Colorado, el termómetro rondará entre los 28°C y 29°C, con un ambiente seco y cielo mayormente despejado.

En las próximas tres horas se pronostican bancos de #Niebla y #Vientos fuertes en el noroeste y noreste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/wmO479C3xH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025

En la región costera, Puerto Peñasco registrará temperaturas de 26°C y cielo con intervalos de sol y nubes, mientras que Sonoyta se mantendrá más templado, con máxima de 24°C y mínima cercana a los 16°C.

El norte de Sonora, especialmente en municipios como Nogales y Agua Prieta, tendrá condiciones más inestables con nubosidad densa y posibilidad de lluvia ligera hacia el anochecer. En las zonas serranas, el ambiente será fresco a templado, mientras que en el centro y sur predominará el calor típico de octubre.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)