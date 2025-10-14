Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS para HOY en la NOCHE; advierten bajas temperaturas por FRENTE FRÍO estos DÍAS

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades climatológicas están previendo que para hoy martes 14 de octubre en la noche se presenten lluvias. Además, para los siguientes días advierten de bajas temperaturas por un nuevo frente frío. TRIBUNA trae para ti toda la información del clima en Sonora para ti. No dejes de leer para conocer los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el boletín vespertino, de 18:00 a 21:00 horas se pueden esperar lluvias aisladas en Sonora, esto por la interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical. Además, se prevén vientos de 15 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 45 a 60 km/h, por las mismas condiciones climatológicas. "Flujo del sur en niveles bajos, con modesto contenido de humedad, y una baja fría en California, que se desplazará al oriente, generará un frente frío breve, el cual pasará sobre Sonora. Estas condiciones favorecerán tiempo ventoso y un refrescamiento de las temperaturas. Además, generarán nublados dispersos, principalmente en la Sierra Madre Occidental", señala el comunicado del Organismo Cuenca Noroeste.

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advierte de la entrada del frente frío número 7 que ocasionará durante mañana miércoles 15 y jueves 16 de octubre bajas temperaturas. "Se espera que las regiones de la zona montañosa marquen valores por debajo de los 8°C durante la madrugada y noche. Por su parte, sobre el resto del estado, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14°C y 18°C", explica Protección Civil.

Por su parte, las temperaturas máximas podrían mantenerse debajo de los 30°C, a excepción del sur del estado, el cual podría registrar valores máximos de 31 a 32°C, tornando un ambiente más fresco, propio de la temporada. Aunado a esto, se prevé que durante el paso del frente se generen rachas de viento moderadas (40 a 60 km/h) en todo el estado de Sonora. No dejes de consultar TRIBUNA para tener toda la información del clima en Sonora durante la mañana, día y noche y que las condiciones climáticas no te tomen desprevenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui