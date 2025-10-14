División de Operaciones Fronterizas en Sonora es inédita en el país: Comités Ciudadanos de Seguridad Pública

Hermosillo, Sonora.- La creación de la División de Operaciones Fronterizas en Sonora, formalizada el pasado 1 de agosto mediante decreto del gobernador Alfonso Durazo Montaño, representa un hito en la seguridad pública del país. Por primera vez, un estado asume un papel activo en la vigilancia y protección de la franja fronteriza, incorporando tecnología avanzada, personal especializado y una cooperación directa con autoridades de Estados Unidos, señalan los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública (CCSP) de Sonora y Hermosillo.

Esta unidad especializada tendrá como tareas fundamentales la vigilancia permanente en municipios fronterizos estratégicos como San Luis Río Colorado, Nogales, Sonoyta y Agua Prieta. Participará en la atención de incidentes que involucran seguridad pública, migración, tráfico de drogas, armas y personas, así como apoyo en protección civil.

Contará con personal especializado, tecnología avanzada, capacitación internacional en navegación terrestre, medicina táctica, operaciones fronterizas, manejo de exposición al fentanilo, entre otras. Tendrá presencia estratégica y permanente, lo que implica despliegues sistemáticos en los principales puntos de acceso fronterizo.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que esta unidad puede frenar el flujo ilícito de drogas, armas y personas, al tiempo que fortalece el comercio y los lazos comunitarios. En la misma línea, el cónsul general de EU en Hermosillo, Drew Hoster, reconoció la capacitación recibida por los elementos y la describió como un reflejo de la estrecha colaboración binacional en materia de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui