Empresarios sonorenses reconocen el liderazgo de Alfonso Durazo en obras estratégicas

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró los trabajos de la Reunión Nacional de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), en la que fue reconocido por el gremio empresarial por su liderazgo en el desarrollo de obras clave para la región.

Acompañado de Juan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el mandatario estatal resaltó la importancia de este encuentro en el que se dieron a conocer los retos a futuro en el sector de la construcción y se reconoció el potencial de Sonora como motor para el crecimiento de la industria a nivel global, a fin de brindar oportunidades que den espacio a la colaboración público-privada.

Durazo Montaño señaló que el desarrollo de infraestructura pública requiere de la participación del sector privado y de empresas capaces en materia financiera, técnica y operativa, que aseguren la calidad de la obra pública, además del reto de integrar a las pequeñas constructoras como complemento relevante de esta industria.

El jefe del Ejecutivo estatal destacó los proyectos carreteros de Bavispe - Nuevo Casas Grandes y Guaymas - Chihuahua, así como la reubicación ferroviaria de Nogales y la ratificación de la construcción del ferrocarril Ciudad de México – Nogales, obras realizadas en estrecha coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora.

Hoy inauguramos en Hermosillo, la Reunión Nacional de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025, un espacio de colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada para impulsar la infraestructura del país.



En Sonora, seguimos fortaleciendo la infraestructura que… pic.twitter.com/Drl1ETEa4S — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui