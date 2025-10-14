Esta es la FECHA en la que entregarán las primeras casas del Programa de Vivienda para el Bienestar en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Las primeras casas del Programa de Vivienda para el Bienestar en Hermosillo se entregarán a partir de enero de 2026, informó Jorge Alberto Borbón Sainz, delegado del Infonavit en Sonora. Señaló que, a nivel nacional, las viviendas de este programa son de cuatro niveles, pero en Sonora se ajustarán a un máximo de tres pisos, con algunas opciones de viviendas unifamiliares y de dos niveles, según el proyecto local.

"Actualmente, ya se construye un desarrollo de mil 400 viviendas en la zona de Altares, mientras que otro proyecto que inicialmente contemplaba cuatro niveles está en revisión para ajustar su altura. Estos cambios buscan ofrecer diferentes precios según el piso y hacer que más trabajadores puedan acceder a una vivienda adecuada a su ingreso", aseveró.

Detalló que el programa está dirigido a jóvenes trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, que sean derechohabientes de Infonavit con más de seis meses de antigüedad y que no cuenten con una vivienda propia. Aclaró que la eliminación de puntos para solicitar una vivienda aplica únicamente para este programa del Bienestar.

"En Sonora, alrededor de 700 mil trabajadores podrían ser beneficiarios, de los cuales aproximadamente la mitad cumple con los requisitos de ingresos. Los interesados ya pueden registrarse en la plataforma 'Mi Cuenta Infonavit', donde se habilita un banner para formar parte de las viviendas del Bienestar", dijo.

Finalmente, Borbón Sainz destacó que este programa busca garantizar certidumbre y acceso justo a la vivienda, evitando que inmuebles ocupados por terceros se vendan a precios elevados.

Fuente: Tribuna del Yaqui