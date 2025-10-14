¿Lloverá HOY en Ciudad Obregón? Pronóstico del clima en Sonora martes 14 de octubre

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este martes 14 de octubre de 2025 arrancará con un ambiente agradable en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, aunque las temperaturas irán aumentando gradualmente hacia el mediodía, alcanzando niveles cálidos durante la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias y nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, este martes 14 de octubre el clima en Ciudad Obregón presentará un comportamiento estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 31°C, acompañadas de vientos suaves y una sensación térmica ligeramente más alta durante la tarde. Durante la mañana, el cielo se mantendrá con nubes y claros, con una temperatura mínima cercana a los 22°C y sensación térmica de 20 a 21°C.

Así será el clima en Obregón este martes. Foto: Conagua

El viento soplará con dirección noreste a baja velocidad, lo que aportará una sensación fresca antes de que el sol comience a elevar la temperatura. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles bajos durante las primeras horas del día, sin necesidad de protección solar adicional. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, se espera un aumento gradual del calor. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el termómetro alcanzará los 29 a 31 grados, con una sensación térmica de hasta 33°C.

En este periodo, el cielo continuará con nubes dispersas y el viento cambiará su dirección hacia el suroeste, con rachas de entre siete y 20 kilómetros por hora. El índice UV se elevará a niveles medios y altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar, sombrero o gafas, especialmente entre las 11:00 y las 15:00 horas, cuando la radiación será más intensa. Durante la tarde, el ambiente se mantendrá soleado, con una ligera brisa proveniente del oeste.

En las próximas tres horas se pronostican bancos de #Niebla y #Vientos fuertes en el noroeste y noreste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/wmO479C3xH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025

La temperatura descenderá gradualmente a los 29°C, ofreciendo una sensación térmica agradable para quienes planeen actividades al aire libre. El índice UV disminuirá considerablemente a partir de las 17:00 horas, reduciendo los riesgos por exposición solar prolongada. Para la noche, el pronóstico indica cielos despejados y un ambiente templado, con valores que rondarán los 23 a 24 grados. El viento se mantendrá calmo, con dirección variable y sin presencia de ráfagas fuertes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)