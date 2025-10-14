Edición Impresa Suscríbete
Navojoa

Navojoa: Vecinos piden concluir con los arreglos del colector Juárez

Debido al retraso en los trabajos de rehabilitación de drenaje en la colonia Juárez, los vecinos de Navojoa viven rodeados de aguas negras en sus calles

Personal de Oomapasn trabajando en el desagüe del canal de aguas negras en la colonia Juárez Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la colonia Juárez piden concluir la obra de rehabilitación de drenaje en el sector, la cual tiene más de un año trabajándose y hasta el momento mantiene a la calle convertida en un foco de infección.

De acuerdo a los reportes, el problema se encuentra ubicado sobre la calle García Morales, entre los bulevares Leonardo Magaña y Sosa Chávez, donde lo que antes era un socavón de aguas negras poco a poco se ha ido expandiendo hasta convertirse en un canal.

Por ello, los vecinos del sector hicieron un llamado al Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) para que le den celeridad a los arreglos del colector.

Ya tenemos mucho tiempo con este problema y cada día lo vemos peor; todo el sector presenta problemas de drenaje, incluso en el Seguro Social", indicó Martha, vecina afectada.

Por su parte, las autoridades acudieron a realizar trabajos de desagüe, lo cual les permitirá continuar con los arreglos programados en el colector.

Fuente: Tribuna del Yaqui

