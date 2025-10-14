Navojoa: Vecinos piden concluir con los arreglos del colector Juárez

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la colonia Juárez piden concluir la obra de rehabilitación de drenaje en el sector, la cual tiene más de un año trabajándose y hasta el momento mantiene a la calle convertida en un foco de infección.

De acuerdo a los reportes, el problema se encuentra ubicado sobre la calle García Morales, entre los bulevares Leonardo Magaña y Sosa Chávez, donde lo que antes era un socavón de aguas negras poco a poco se ha ido expandiendo hasta convertirse en un canal.

Por ello, los vecinos del sector hicieron un llamado al Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) para que le den celeridad a los arreglos del colector.

Ya tenemos mucho tiempo con este problema y cada día lo vemos peor; todo el sector presenta problemas de drenaje, incluso en el Seguro Social", indicó Martha, vecina afectada.

Por su parte, las autoridades acudieron a realizar trabajos de desagüe, lo cual les permitirá continuar con los arreglos programados en el colector.

Fuente: Tribuna del Yaqui