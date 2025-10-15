Clima en Hermosillo HOY 15 de octubre: Cielo despejado y CALOR moderado durante el día

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo vivirá este miércoles 15 de octubre de 2025 una jornada marcada por el cielo despejado y temperaturas agradables durante la mayor parte del día. Luego de una semana con mañanas frescas y tardes cálidas con lluvias, el clima se mantendrá estable en la capital sonorense, sin presencia de precipitaciones ni nubosidad relevante. Aquí el reporte meteorológico para que tomes precauciones.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, la ciudad de Hermosillo iniciará la mañana con un ambiente fresco, ideal para quienes acostumbran salir temprano o realizar actividades al aire libre. Durante las primeras horas del día, alrededor de las 7:00 de la mañana, el termómetro marcará 17°C, con una sensación térmica similar y vientos suaves del noreste de entre cinco y nueve kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

El cielo permanecerá completamente despejado y el índice UV será bajo, por lo que no se requiere protección solar a esa hora. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento. Hacia las 9:00, el ambiente alcanzará los 22°C, con una sensación térmica cercana a los 24 grados y viento ligero del sur. En ese punto, el índice UV aumentará ligeramente, aunque todavía se mantendrá en niveles bajos.

Para el mediodía, el calor característico del otoño sonorense volverá a sentirse con mayor intensidad. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el cielo seguirá despejado y la temperatura rondará los 25 a 27°C, con sensación térmica similar. El viento soplará del oeste con rachas de hasta 28 kilómetros por hora, mientras que el índice UV alcanzará niveles altos(de siete puntos), por lo que se recomienda el uso de protector solar, especialmente si se estará expuesto por periodos prolongados.

Durante la tarde, el clima se mantendrá cálido pero más estable. Alrededor de las 17:00 horas, el termómetro marcará 26 grados, aún bajo un cielo despejado y sin pronóstico de lluvias. El viento será moderado, con dirección oeste y velocidades de entre 8 y 29 kilómetros por hora, mientras el índice UV volverá a descender a niveles bajos.

Por la noche, Hermosillo disfrutará de un ambiente fresco y agradable. A las 20:00 horas, la temperatura bajará a 21 grados, con sensación térmica idéntica y cielo totalmente despejado. El viento soplará del oeste. Finalmente, cerca de la medianoche, el registro bajará hasta los 19 grados, con una sensación térmica similar y sin cambios en la dirección del viento. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)