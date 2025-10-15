Clima en Sonora HOY: Ciudad Obregón tendrá un MIÉRCOLES caluroso con cielo despejado

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 15 de octubre de 2025, Ciudad Obregón disfrutará de un ambiente estable, con cielo despejado y temperaturas cálidas durante gran parte del día. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, no se prevén lluvias ni cambios bruscos de temperatura, por lo que la jornada se mantendrá ideal para realizar actividades al aire libre. Aquí el pronóstico del clima completo.

Desde las primeras horas de la mañana, el clima se mantendrá agradable. Al amanecer, alrededor de las 5:00 de la mañana, el cielo estará completamente despejado con una temperatura cercana a los 21°C y una sensación térmica similar. Los vientos soplarán desde el norte con velocidades entre ocho y 14 kilómetros por hora, mientras el índice UV permanecerá bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar en ese horario.

Así será el clima en Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Con la salida del sol, hacia las 8:00 de la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 23 °C, con una sensación térmica de 24 °C. Las condiciones seguirán estables, predominando el cielo despejado y una brisa ligera del noroeste, con vientos que podrían alcanzar los 17 kilómetros por hora. Al mediodía, el calor aumentará considerablemente. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, se prevé una temperatura máxima de 30°C, con una sensación térmica de 31°C.

Durante este periodo, el índice UV alcanzará niveles altos, registrando un valor de hasta siete. Se recomienda el uso de bloqueador solar con factor entre 15 y 25, así como evitar la exposición directa al sol por tiempo prolongado. Los vientos, provenientes del oeste, podrían intensificarse ligeramente hasta los 30 kilómetros por hora, generando una sensación térmica más cálida en zonas abiertas.

Durante la tarde, hacia las 17:00 horas, el ambiente se mantendrá soleado con una ligera disminución de la temperatura a 27 °C. La sensación térmica rondará los 28 °C, mientras los vientos del oeste continuarán presentes, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h. El índice UV descenderá a niveles bajos, lo que marcará el inicio de una noche tranquila y templada.

Al caer la noche, el cielo continuará despejado. A las 20:00 horas, la temperatura bajará a 23°C, con sensación térmica de 24 °C. No se esperan nublados ni precipitaciones, y los vientos se mantendrán suaves, con dirección oeste y velocidades cercanas a los 21 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas, el termómetro marcará 21°C, con ambiente fresco y calma atmosférica.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)