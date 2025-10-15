Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS DISPERSAS y MÁS FRÍO para el SUR de la entidad HOY en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy en la noche? Sí es así, es mejor que conozcas el pronóstico del clima en Sonora, pues se prevén lluvias dispersas y más frío, especialmente para el sur de la entidad. Aquí te presentamos el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el boletín vespertino del SMN, se espera que de 18:00 a 21:00 horas se presenten lluvias y chubascos dispersos en el sur de Sonora con vientos de 15 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas que pueden alcanzar de 40 a 55 km/h. "Prevalecerá el cielo despejado, con tardes ventosas, por lo que no se prevén precipitaciones. También continuarán las temperaturas máximas entre 30 y 35°C en los valles", señala el boletín.

Para hoy en la noche de miércoles 15 de octubre de 2025 se prevén lluvias dispersas y más frío para el sur de la entidad

Por otra parte, la Conagua señaló que el frente frío número 7 con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical generarán rachas de viento de 40 a 55 km/h en la península de Baja California, Sonora y en el golfo de California, así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Lo anterior provocará el descenso de temperaturas, con amaneceres muy frescos con valores por debajo de los 10°C en la región de la zona montañosa. En el sur de la entidad se esperan temperaturas mínimas de 19°C con una humedad relativa del 90 por ciento, esto para Ciudad Obregón. Mientras que para Navojoa se esperan mínimas de 20°C y para Guaymas mínimas de 21°C.

¿Cómo será el clima para mañana 16 de octubre de 2025?

Según los reportes, se puede esperar cielo medio nublado y sin lluvia en Sonora; por la mañana, ambiente fresco y frío con posibles heladas en las sierras de la entidad. Mientras que por la tarde, un ambiente cálido a caluroso en la región. "Además, favorecerán tiempo ventoso y un refrescamiento de las temperaturas, previéndose algunas temperaturas matutinas por debajo de 10 °C en las sierras más elevadas de la región", afirma el boletín informativo. Recuerda que TRIBUNA trae para ti toda la información del clima, durante la mañana, tarde y noche, así que no olvides consultar el sitio para no perderte la información.

Pronóstico Meteorológico para hoy.



Información completa en el siguiente enlace:https://t.co/C3UIhpG5Kf — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua