Durazo coloca a Sonora como principal producto minero en la frontera norte

Hermosillo, Sonora.- Sonora se posiciona en el primer lugar de la frontera norte entre los estados que registran mayor valor de exportación en el sector minero, con un total de 810.8 millones de dólares comercializados y una participación porcentual de 10.8. Además, ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en este rubro durante el segundo trimestre de 2025.

De acuerdo con los resultados de las exportaciones trimestrales por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gobernador Alfonso Durazo destacó que Sonora es reconocido como el corazón minero de México, al concentrar el 33.8 por ciento de la producción total en el país, inclusive sobre otras entidades.

La minería en Sonora es una actividad esencial, ya que se mantiene con un marcado ascenso y bien consolidado, arrojando excelentes resultados de positividad a los inversionistas tanto mexicanos como extranjeros, traduciéndose en la generación de empleos bien pagados, apoyos a todos los municipios con actividad minera y en el desarrollo de capital humano", indicó.

El gobernador Durazo destacó que, a partir de la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, se ha logrado potenciar la minería en el estado con un importante crecimiento productivo, reflejo de la llegada de empresas extranjeras a la región traducido en la creación de empleos bien remunerados.

También se dio a conocer que Sonora a nivel nacional es el principal productor de oro, cobre, grafito, wollastonita y molibdeno, siendo la minería el 25 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, y cuenta con 47 unidades mineras, con capacidad de generar más de 155 mil empleos.

Fuente: Tribuna del Yaqui