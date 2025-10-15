'El Kakalo' estará en ExpoFest Cajeme, cofundador de Apple visita Hermosillo y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- No termines este miércoles 15 de octubre sin antes conocer la información más relevante e interesante que ocurre en el estado a través de Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la agenda en la entidad. En la edición de hoy, conoce al nuevo artista revelado para la esperada primera edición del ExpoFest Cajeme 2025.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Cofundador de Apple participa en Foro Mundial de Energía Solar

Steve Wozniak, cofundador de Apple, estuvo en Hermosillo para participar en el Foro Mundial de Energía Solar 2025, donde habló de vehículos eléctricos, energías limpias e inteligencia artificial. El evento contó con la participación de más de mil 500 jóvenes, estudiantes y profesionistas.

Identifican 60 cuerpos hallados en Hermosillo

La Fiscalía estatal informó que ya habían sido identificados los 60 cadáveres localizados en la zona poniente de Hermosillo, sobre la Carretera 26. Las autoridades confirmaron que van cinco detenidos por estos hechos y que un solo un grupo criminal estaría detrás del crimen.

Anuncian a 'El Kakalo' para ExpoFest Cajeme

Este miércoles, los organizadores de la primera edición de ExpoFest Cajeme realizaron una conferencia de prensa para afinar los últimos detalles del evento y confirmaron a un nuevo artista. Se trata de 'El Kakalo', reconocido compositor sonorense que ha trabajado con artistas de la talla de Carín León.

uD83DuDDDE?? Tribuna Top 3 de la Información en Sonora, presentado por Casa Ley. Repasamos las noticias que impactan a la región, los temas que generan conversación y los datos que debes conocer. uD83DuDD25 https://t.co/ja6DKEMdO6#TribunaTop3Info #Sonora #CasaLey #NoticiasDeLaSemana #Top3 pic.twitter.com/DJyQXqJkfs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui