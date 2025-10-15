ExpoFest Cajeme 2025 presenta nuevos eventos; hay gran expectativa en su regreso

Ciudad Obregón, Sonora.- Integrantes del comité organizador y del patronato de la ExpoFest Cajeme 2025 dieron a conocer dos eventos más que formarán parte de la cartelera de espectáculos que se presentará en el regreso de la feria más grande del sur de Sonora.

Uno de los nuevos eventos es el 'Retro Party Oldies Time' a realizarse el sábado 15 de noviembre en el auditorio de las estrellas, con una atmósfera de nostalgia y fiesta, en la que se disfrutará de los mejores éxitos musicales en inglés y español de las décadas de los 70, 80 y 90 con un costo de 350 pesos.

La otra novedad anunciada durante la rueda de prensa fue el concierto para el cierre de actividades el día 23 de noviembre, a cargo del cantante sonorense 'Kakalo', quien participó en el 'Festival Viña del Mar' y se llevó las gaviotas de plata y oro.

Según los organizadores, en el tema de exposición comercial se siguen contratando stands de empresas grandes y también de nuevos emprendimientos, de jóvenes en su mayoría.

Hay mucho entusiasmo de la gente; según los comentarios, nos dicen que están ansiosos porque ya empiece, luego de que hace seis años no se realiza en la ciudad; estamos seguros de que será un éxito la feria", comentó Benjamín Valenzuela.

El gerente operativo de la ExpoFest Cajeme calculó que debido al interés de empresas por participar en la feria y la intención de la ciudadanía mostrada en redes sociales, la asistencia será muy positiva.

Del 7 al 23 de noviembre estamos esperando una asistencia de entre 80 mil y 100 mil personas de Obregón, del Valle del Yaqui, de todo el sur de Sonora y hasta del centro del estado a la ExpoFest Cajeme; esperamos lograrlo", destacó.

Respecto al pabellón cultural, señaló que habrá un programa muy extenso con la proyección de talentosos artistas locales.

En relación al pabellón gastronómico, habrá festivales enfocados a ciertos alimentos en particular dentro del mismo espacio, mismo que será administrado por distintas asociaciones y organizaciones civiles.

Fuente: Tribuna del Yaqui