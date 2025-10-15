Edición Impresa Suscríbete
Llevan jornada de salud y atención médica a familias afectadas por 'Raymond' en Estación Oroz

La Secretaría de Salud de Sonora llevó consultas médicas a familias de Estación Oroz tras el paso de la depresión tropical 'Raymond'

Se ofrecieron consultas médicas generales, entrega de medicamentos, vacunación y otros servicios de salud Foto: Internet

Guaymas, Sonora.- En atención a las familias afectadas por el paso de la depresión tropical 'Raymond', la Secretaría de Salud Pública en Sonora, en coordinación con el Ayuntamiento de Guaymas, realizó una jornada de salud en la comunidad de Estación Oroz.

Durante esta jornada se ofrecieron consultas médicas generales, atención preventiva, entrega de medicamentos, vacunación y orientación en temas de salud pública, buscando garantizar el bienestar integral de las y los habitantes de esta comunidad rural.

Con la participación de tres unidades de clínicas móviles, se brindaron servicios enfocados en fomentar el autocuidado, detectar oportunamente enfermedades y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de la salud.

Además, se garantizó el acceso a los servicios básicos de medicina, por medio de evaluaciones físicas, detección de enfermedades crónicas, vacunación, asesoría nutricional, atención psicológica y entrega de sueros de rehidratación oral.

