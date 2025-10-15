Llevan jornada de salud y atención médica a familias afectadas por 'Raymond' en Estación Oroz

Guaymas, Sonora.- En atención a las familias afectadas por el paso de la depresión tropical 'Raymond', la Secretaría de Salud Pública en Sonora, en coordinación con el Ayuntamiento de Guaymas, realizó una jornada de salud en la comunidad de Estación Oroz.

Durante esta jornada se ofrecieron consultas médicas generales, atención preventiva, entrega de medicamentos, vacunación y orientación en temas de salud pública, buscando garantizar el bienestar integral de las y los habitantes de esta comunidad rural.

Con la participación de tres unidades de clínicas móviles, se brindaron servicios enfocados en fomentar el autocuidado, detectar oportunamente enfermedades y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de la salud.

Además, se garantizó el acceso a los servicios básicos de medicina, por medio de evaluaciones físicas, detección de enfermedades crónicas, vacunación, asesoría nutricional, atención psicológica y entrega de sueros de rehidratación oral.

Mantenemos nuestro compromiso con la salud de las familias afectadas por la depresión tropical “Raymond”.



En la comunidad de Estación Oroz, por medio de la Secretaría de Salud, y en coordinación con el Ayuntamiento de Guaymas, realizamos jornadas médicas de vacunación y… pic.twitter.com/0H7BBYPi7R — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui