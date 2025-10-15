¿LLOVERÁ HOY en Sonora? Pronóstico del clima del MIÉRCOLES 15 de octubre: Conagua

Hermosillo, Sonora.- El cielo despejado y las temperaturas cálidas marcarán el clima de este miércoles 15 de octubre de 2025 en el estado de Sonora. Aunque el Frente Frío número 7 continúa avanzando sobre el noroeste del país, el estado mantendrá condiciones estables, sin pronóstico de lluvia, pero con vientos moderados que podrían intensificarse en el transcurso del día. Aquí el reporte del tiempo completo.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana el ambiente será fresco, con temperaturas mínimas que van desde los 9°C en zonas serranas del norte, como Heroica Nogales, hasta los 20°C en puntos costeros como Guaymas y Ciudad Obregón. En localidades como Hermosillo, Magdalena de Kino y Agua Prieta, el termómetro registrará amaneceres entre los 13 °C y 16 °C, acompañados de cielo despejado.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Para la tarde, se espera un aumento notable en las temperaturas. Las máximas oscilarán entre los 26°C en San Luis Río Colorado y los 33°C en Arivechi, mientras que Hermosillo alcanzará cerca de 28°C, Puerto Peñasco y Caborca rondarán los 27°C, y Ciudad Obregón podría llegar hasta los 31 °C. En el sur, Huatabampo registrará el ambiente más cálido con picos de hasta 32°C. El cielo se mantendrá mayormente soleado y la sensación térmica aumentará debido al viento cálido proveniente del suroeste.

Durante la noche, el clima se tornará templado, con valores que descenderán gradualmente hasta los 15°C o 16°C en la mayoría de las ciudades, aunque en zonas altas podrían bajar un poco más. El viento del oeste y suroeste soplará entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, especialmente en municipios del norte y noroeste, por lo que se recomienda precaución al conducir en carretera o circular por zonas abiertas.

????En entidades del noroeste y norte de #Mexico, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en la imagenuD83DuDC47 pic.twitter.com/jNsLiQPiuQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2025

En términos generales, Sonora vivirá un día estable, sin pronóstico de lluvias, aunque el viento será el factor más notorio. Estas condiciones contrastan con lo que se espera en el resto del país, donde los efectos del Frente Frío número 7, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical estarán generando lluvias intensas y tormentas eléctricas en estados del sur y sureste. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)