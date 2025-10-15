Mesa Cancún: Presupuesto CRECES llegó para quedarse en Hermosillo, dice Daniel García

Hermosillo, Sonora.- El Presupuesto del programa CRECES que impulsa el Ayuntamiento de Hermosillo es un programa que, además de llevar obra a las colonias, también promueve la participación ciudadana y que ha dejado inversiones de más de 100 millones de pesos para el beneficio de los hermosillenses, destacó Daniel García, director de Participación Ciudadana.

En plática con los integrantes de la Mesa Cancún, el funcionario del Ayuntamiento de Hermosillo dijo que, desde la implementación de este presupuesto por parte del alcalde Antonio Astiazarán, ahora los ciudadanos tienen voz y voto sobre las obras que se requieren en sus colonias.

Daniel García dijo que desde su implementación en 2022, se han formado 450 comités en los que se dialoga y se vota sobre las obras que más requieren los vecinos, como rehabilitación de parques y espacios, la colocación de luminarias, mejoras de pavimento, entre otros.

Anualmente, explicó a los integrantes de la Mesa Cancún, el Ayuntamiento de Hermosillo destina 100 millones de pesos para el presupuesto CRECES, más 20 millones adicionales que son destinados para obra pública.

También parte del programa es prestar servicio médico a familias vulnerables; por eso en una primera etapa se han entregado un total de 16 mil tarjetas CRECES, para que los beneficiarios puedan acceder a servicios de salud gratuitos en las clínicas del Ayuntamiento, que también es dirigida a servidores públicos municipales, como policías y bomberos.

Aspiraciones políticas

A pregunta de los integrantes de la Mesa Cancún sobre su futuro político, Daniel García manifestó que no es el momento para hacer públicas sus aspiraciones para algún cargo de elección popular, debido a que está dedicado completamente a la encomienda que le dio el alcalde Antonio Astiazarán.

#Hermosillo | Destaca Daniel García, director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hermosillo, el incremento de participación para el presupuesto CRECES, en el que la gente decide qué obra necesita para su colonia uD83DuDDE3? (@MesaCancún) pic.twitter.com/00CNKCrGv0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui