"No habrá aumento al cobro predial el próximo año": Tesorería de Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa descartó algún posible incremento al cobro del predial para el presupuesto de ingresos 2026, lo cual fue una de las principales inquietudes entre la ciudadanía, debido al aumento del 300 por ciento que se registró este año.

Las autoridades precisaron que actualmente se encuentran trabajando en la elaboración del Plan de Ingresos 2026, el cual deberá ser autorizado por cabildo en los próximos dos meses; sin embargo, adelantaron que no se enviará una propuesta de aumento al Congreso del Estado.

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal de Navojoa, señaló que la intención del Gobierno Municipal es trabajar con la tabla de valores unitarios de suelo y construcción que fueron autorizados para el ejercicio 2025, ya que proponer un aumento más significaría un daño económico para los contribuyentes.

El próximo año 2026 habrá un cero por ciento de incremento en el predial, no presentaremos ninguna propuesta de aumento… El alcalde Jorge Alberto Elías Retes ha sido muy claro en su instrucción, cuidar la economía de las familias navojoenses es prioridad", expresó.

Debido a que el último incremento al pago del predial causó una gran inconformidad entre la ciudadanía, las autoridades municipales precisaron que la Ley de Ingresos 2026 contemplará descuentos a contribuyentes en situación vulnerable.

Tesorería municipal está trabajando en la Ley de Ingresos para el 2026, la cual será de mayor apoyo y beneficio para quien menos tiene, como nuestros adultos mayores, nuestras viudas y viudos, madres solteras y nuestros hermanos con alguna discapacidad. Todo con previa autorización de cabildo este noviembre del 2025", puntualizó.

Sin embargo, regidores de oposición insisten en restablecer la Ley de Ingresos 2025, para incluir el Artículo 153 y que se acredite sólo un incremento del 10 por ciento comparado al ejercicio 2024, para corregir supuestos pagos excesivos y que se reactive el tope del 10 por ciento hacia los ejercicios subsecuentes.

