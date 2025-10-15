Sonora: Promueve Antonio Astiazarán innovación y educación en foro con Steve Wozniak

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, destacó la importancia de impulsar la innovación, la tecnología y la educación durante el foro en el que participó Steve Wozniak, cofundador de Apple.

El evento reunió a más de mil jóvenes estudiantes de distintos municipios de Sonora, entre ellos Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa y Ures.

Astiazarán señaló que la presencia de Wozniak representa una inspiración para las nuevas generaciones y refuerza el compromiso de Hermosillo con la innovación al servicio de la comunidad.

"La presencia de un personaje y de quienes van a estar también participando como expositores en este foro, la verdad es que nos motiva mucho, creemos que el ejemplo de Steve Wozniak es una inspiración para las nuevas generaciones", declaró.

Subrayó, que el ingeniero estadounidense hizo hincapié en la educación como base del desarrollo, recordando su vocación docente y su decisión de anteponer el conocimiento al dinero.

Por su parte, Steve Wozniak, reconoció ante los hermosillenses, el trabajo que ha realizado en los últimos años Antonio Astiazarán en materia de energías limpias.

"Muchas veces la energía solar y los vehículos eléctricos son parte de esa solución, pero si ahorras dinero, en realidad no lo haces. Ahorra dinero, pero sólo vas a comprar otra cosa con él, y eso también será fabricado. Hasta que logremos que todo se fabrique con electricidad de manera muy limpia, será difícil reducir la cantidad de energía que usamos”, explicó.

Finalmente, el alcalde comentó que el foro fue organizado en coordinación con el Clúster de Energía, así como con empresas locales.

Asimismo, el alcalde Antonio Astiazarán resaltó que este tipo de encuentros se pueden promover en otros municipios, siempre y cuando se les requiera por otras autoridades ante la importancia del tema.

Más de mil 500 asistentes estuvieron en la inauguración del Foro Mundial de Energía Solar 2025.

