Alcalde de Hermosillo destaca excelentes resultados en Cuenta Pública; supera metas de recaudación

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, destacó los resultados positivos obtenidos por el Ayuntamiento en la reciente revisión de la Cuenta Pública, señalando que los datos reflejan un gobierno ordenado, transparente y honesto. "Estamos muy contentos porque esto habla de que en Hermosillo las cosas se hacen bien, se hacen ordenadas, se hacen con transparencia y, sobre todo, que la honestidad no es un discurso, es un hecho", expresó.

Astiazarán reconoció que, aunque se detectaron algunas observaciones en el organismo operador de agua, el balance general fue favorable para el Gobierno Municipal, lo cual refuerza su compromiso con una administración pública eficiente y responsable.

Asimismo, el alcalde reiteró que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las distintas dependencias del Ayuntamiento y del esfuerzo por mantener finanzas sanas. Señaló que se continuará fortaleciendo la rendición de cuentas y se implementarán mejoras donde sea necesario, siempre con la ciudadanía como prioridad.

uD83CuDFC0 Me dio mucho gusto recibir al Club Cocodrilos de Básquet, con 12 años de historia deportiva.



Nos compartieron su proyecto para renovar su parque en Villa Sonora: construir un techo y una cancha adicional que permitirá que más niñas, niños y jóvenes practiquen este deporte.… pic.twitter.com/5hZERO8gZM — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) October 14, 2025

Hermosillo supera metas de recaudación y cierra el año con ingresos récord

La tesorera municipal, Flor Ayala Robles Linares, informó que Hermosillo superó sus metas de recaudación antes de concluir el año fiscal, con un incremento acumulado del 125 por ciento desde 2021. Enfatizó que ese resultado es reflejo de la confianza ciudadana y de una gestión responsable de los recursos públicos. "Para nosotros el tema no es solo recaudar, sino generar confianza. Cuando los hermosillenses pagan sus impuestos, lo hacen porque ven resultados: calles pavimentadas, alumbrado funcional, buena recolección de basura, patrullas eléctricas, el HBUS y programas como Camina Segura", señaló.

Aseveró que, gracias a ese desempeño, Hermosillo ocupa actualmente el séptimo lugar nacional en recaudación y se encuentra entre los tres primeros municipios con mayor recaudación per cápita. Ayala Robles Linares destacó que, con tres meses por delante, el Ayuntamiento ya alcanzó la meta anual establecida en la Ley de Ingresos, por lo que los recursos que continúan ingresando son excedentes que se aplicarán en servicios públicos, seguridad e infraestructura.

"El presupuesto de este año superará los ocho mil millones de pesos, que se destinan principalmente a alumbrado, seguridad, obras como el paso a desnivel y la operación de más de 20 Centros de Respuesta Inmediata", agregó. La tesorera subrayó que la confianza de la ciudadanía se traduce en un círculo virtuoso: mayor recaudación permite mejorar los servicios, lo que a su vez impulsa la inversión y genera más desarrollo económico.

La tesorera municipal, Flor Ayala Robles Linares

Fuente: Tribuna del Yaqui