Alumnas del Conalep de Sonora obtienen el Premio Jóvenes Emprendedores 2025

Hermosillo, Sonora.- Alumnas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep) destacaron a nivel nacional al obtener el Premio Jóvenes Emprendedores Conalep 2025, con el proyecto 'Lunaria: Crema Vegetal Fermentada tipo Yogurt para el Bienestar y Consciencia del Ciclo Menstrual'.

Mía Orozco, Alexa Valle, Scarlett Escamilla y Katherine Sánchez, del plantel Hermosillo I, asesoradas por Nidia Vanessa Valenzuela Grijalva, docente del mismo plantel, ganaron en la categoría Emprendimiento desde la Formación Técnica, en el concurso que reconoce los proyectos más sobresalientes del subsistema a nivel nacional por su impacto en la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

uD83DuDFE0 Alumnas de @conalep_sonora destacan a nivel nacional con el Premio Jóvenes Emprendedores Conalep 2025. uD83DuDE4BuD83CuDFFB???uD83EuDDF4?



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/0wHV4Kqm9B pic.twitter.com/6j6eWRDmLc — SEC Sonora (@SECSonora) October 16, 2025

La directora general de Conalep Sonora, Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, explicó que la propuesta enfocada en promover el bienestar y la salud femenina a través de un producto sustentable e innovador, el cual expusieron durante el evento de premiación en el Estado de México, junto con otros cuatro proyectos seleccionados de entre más de 300 participantes de todo el país.

Este resultado refleja el compromiso, la disciplina y la visión emprendedora de nuestras y nuestros estudiantes. En Conalep Sonora impulsamos el talento y la innovación como parte fundamental de la formación integral, y este reconocimiento es un orgullo para toda nuestra comunidad educativa", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui