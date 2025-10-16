Cabildo aprueba aumentar a nueve millones de pesos el apoyo municipal para la ExpoFest Cajeme 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que hace unos días se aprobara una aportación de seis millones de pesos, por parte del Gobierno Municipal, para el patronato de la ExpoFest Cajeme 2025, con la intención de cubrir pagos de publicidad y artistas, en sesión de cabildo se aprobó ampliar dicho monto a nueve millones de pesos.

Tal posibilidad ya estaba contemplada en una de las cláusulas del acuerdo, recordó el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, al referirse a la situación. Señaló que dicho punto fue incluido precisamente para prever escenarios como el actual y brindar un marco legal que permita actuar con responsabilidad y transparencia.

El patronato de la ExpoFest Cajeme nos hizo llegar una solicitud para que se apruebe el incremento hasta de un 50 por ciento autorizado en la sesión anterior, que equivale a tres millones de pesos, debido a la necesidad de cubrir los pagos del elenco artístico que se presentará sin costo en el Teatro del Pueblo, así como la contratación de equipos técnicos y escénicos profesionales para dichas presentaciones", comentó el munícipe.

Ante los miembros del órgano colegiado de Cabildo de Cajeme, Lamarque Cano insistió en que es justificable la aportación de un total de nueve millones de pesos para apoyar la feria.

Quiero decirles que en otras partes la inversión no es de nueve millones, son de 50 millones o más; se entiende porque es parte de la atención que debe recibir la gente para promocionar a un municipio y generar espacios de reconstrucción del tejido social y la convivencia social", afirmó el alcalde.

La regidora Adriana Torres votó en contra de la medida, argumentando su posición con firmeza durante la sesión. Expuso que, a su juicio, la propuesta carece de fundamentos sólidos y podría generar consecuencias negativas a mediano y largo plazo.

Yo creo que tenemos muchísimas más necesidades en nuestro municipio que seguir autorizando recursos para un evento donde existe un patronato que debió haber realizado una planeación efectiva de este proyecto", comentó la regidora.

La edil coincidió en que la ciudadanía requiere de este tipo de eventos; sin embargo, opinó que la falta de organización y planeación está generando esos costos para la administración municipal.

Los ingresos de las puras entradas van a ser entre cuatro y cinco millones de pesos; si ese recurso va a salir otra vez como donativo, yo no estoy de acuerdo", recalcó.

La propuesta para aumentar los recursos destinados a la ExpoFest fue sometida a votación, obteniendo la aprobación mayoritaria por parte de los miembros. Únicamente se registraron cuatro votos en contra, lo que evidencia un amplio respaldo hacia la iniciativa y refleja el interés en fortalecer y apoyar este importante evento.

#Sonora | ExpoFest Cajeme 2025 presenta nuevos eventos; hay gran expectativa en su regreso uD83DuDC40https://t.co/erisdGmywg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui