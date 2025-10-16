Cielo despejado y ambiente cálido: Así estará el clima en Hermosillo HOY 16 de octubre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanecerá este jueves 16 de octubre de 2025 con un cielo completamente despejado y temperaturas frescas, no obstante, el ambiente irá cambiando conforme avance el día. El calor característico de la capital de Sonora volverá a sentirse hacia el mediodía, aunque sin llegar a los extremos de semanas anteriores. Aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el servicio meteorológico de The Weather Channel, el clima en Hermosillo se mantendrá estable durante toda la jornada, con condiciones mayormente soleadas, sin probabilidad de lluvia y con vientos ligeros provenientes del oeste.

Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 16°C, con una sensación térmica similar y un ambiente fresco, ideal para quienes salgan temprano a realizar actividades al aire libre. El cielo permanecerá despejado y el viento soplará con calma desde el noreste, con ráfagas de entre cinco y ocho kilómetros por hora. El índice UV será bajo durante las primeras horas, por lo que no se requiere protección solar adicional en ese lapso.

Hacia el mediodía, el termómetro ascenderá gradualmente, alcanzando alrededor de 24 a 27°C, con una sensación térmica ligeramente mayor. El Sol estará en su punto más alto y el índice UV alcanzará niveles de entre cinco y seis, considerados moderados a altos, por lo que se recomienda usar protector solar si se permanecerá bajo el sol por tiempo prolongado. El viento mantendrá una dirección variable del oeste, con rachas máximas de 20 kilómetros por hora, pero sin representar riesgo.

Las condiciones de cielo y #Temperatura para este día en las diferentes regiones de #México, consúltalas en el siguiente video pic.twitter.com/gE8mATQDy5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2025

Durante la tarde, las condiciones serán agradables y estables. El cielo continuará despejado y la temperatura rondará los 26°C, con sensación térmica similar. A diferencia de días anteriores, no se esperan nubes densas ni cambios bruscos en la velocidad del viento. Las condiciones serán propicias para actividades al aire libre y para desplazamientos por la ciudad sin complicaciones.

Ya por la noche, el ambiente refrescará ligeramente. Hacia las 20:00 horas, se prevé una temperatura de 21°C, con cielo totalmente despejado y viento calmo del oeste. Más tarde, cerca de la medianoche, el termómetro descenderá a los 19°C, mientras la dirección del viento cambiará hacia el norte. El índice UV será nulo en este periodo, y las condiciones nocturnas permitirán una atmósfera tranquila y estable en toda la capital.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)