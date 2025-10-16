Clima en Sonora: Alertan por llegada de FRENTE FRÍO y FUERTES RACHAS de viento para HOY en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para hoy en la noche se está alertando por la llegada de un nuevo frente frío y fuertes rachas de viento. Aquí te presentamos el pronóstico del clima en Sonora, para que las condiciones climáticas no te tomen desprevenido. El reporte es presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que la llegada del frente frío número 7 es esta noche; este fenómeno generaría descensos de temperaturas, sobre todo en las regiones serranas del estado, durante lo que resta de la semana. A su vez, el boletín del SMN señala: "El sistema frontal número 7 se extenderá sobre la frontera noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con una línea seca en el norte de México, ocasionando lluvias fuertes en Chihuahua (sur), fuertes rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en golfo de California (norte), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango".

Los expertos del clima están alertando por la llegada de un nuevo frente frío

Según las autoridades del clima, se espera un descenso de temperaturas, con amaneceres muy frescos con valores por debajo de los 10°C en la región de la zona montañosa. Mientras que para la región noroeste del estado se esperan temperaturas que vayan desde los 14°C por las mañanas hasta los 33°C por las tardes, a lo largo de lo que resta de esta semana; en la región norte las temperaturas irían de los 6 a los 29°C; mientras que en la región noreste del estado las temperaturas irían de los 9 a los 27°C.

En la región central del estado se esperan temperaturas que vayan de los 15°C en las mañanas a los 33°C por las tardes; mientras que en la región oriente las temperaturas irían de los 10 a los 33°C; en la región sur se esperan temperaturas que vayan de los 16°C por las mañanas a los 34°C por las tardes, en lo que resta de la semana.

¿Lloverá en Sonora?

De momento, las autoridades del clima no prevén lluvias de consideración para los próximos días. "Modesto contenido de humedad en niveles bajos y una baja fría en el suroeste de Estados Unidos, que se extiende como vaguada hasta Sonora, generarán nublados escasos en la Sierra Madre Occidental; sin embargo, la posibilidad de precipitaciones es prácticamente nula", reportan las autoridades en el boletín vespertino.

Fuente: Tribuna del Yaqui