Clima en Sonora: Ciudad Obregón tendrá un JUEVES caluroso sin probabilidad de LLUVIAS

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció bajo un cielo totalmente despejado y con temperaturas agradables que marcarán el tono del clima para este jueves 16 de octubre de 2025. Aunque el calor típico de la región aún se mantiene, las condiciones serán más templadas en comparación con las semanas anteriores, ideal para quienes realizan actividades al aire libre o tienen planes durante el día. ¡Aquí el pronóstico del clima completo!

Así será el clima en Obregón este jueves 16 de octubre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, el municipio de Cajeme registrará una jornada estable, sin probabilidad de lluvias y con vientos ligeros del noreste y oeste que oscilarán entre los tres y 24 kilómetros por hora. Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará alrededor de 19°C, con sensación térmica similar.

Desde las 5:00 y hasta las 8:00 de la mañana, se prevé un cielo despejado y sin presencia de nubosidad. El viento será prácticamente imperceptible y la radiación solar aún baja, con un índice UV de cero a uno, por lo que no será necesario aplicar protector solar a esa hora. A partir de las 11:00 de la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con un cielo completamente despejado y un ascenso paulatino de la temperatura.

Para el mediodía y primeras horas de la tarde, Ciudad Obregón alcanzará su punto más cálido del día, llegando a 29°C con sensación térmica similar. Los vientos soplarán del oeste con velocidades de entre ocho y 22 kilómetros por hora, mientras que el índice UV aumentará hasta nivel siete, considerado alto. Las autoridades recomiendan el uso de protector solar con FPS de entre 15 y 25, además de mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y 14:00 horas.

Al caer la tarde, el calor disminuirá de forma gradual. Hacia las 20:00 horas, el ambiente será más templado con una temperatura de 23°C, cielo despejado y viento leve del oeste. Conforme avance la noche, el termómetro descenderá ligeramente hasta los 22°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 24°C debido a la calma en el viento. El índice UV permanecerá en cero, por lo que las condiciones serán cómodas para quienes salgan a caminar, hacer ejercicio o disfrutar de una cena al aire libre.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)