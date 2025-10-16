Clima en Sonora: ¿Habrá LLUVIAS HOY jueves 16 de octubre? Conagua alerta ambiente fresco

Hermosillo, Sonora.- El otoño avanza en el estado de Sonora, y este jueves 16 de octubre de 2025 la región vivirá una jornada mayormente soleada y con temperaturas agradables, ideales para las actividades al aire libre. Desde las costas del Golfo de California hasta la frontera con Arizona, se espera un día sin lluvias, aunque con algunas rachas de viento durante la tarde. ¡Aquí el pronóstico del clima y el tiempo íntegros!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana el ambiente será fresco a templado, con mínimas que oscilarán entre los nueve y 16 grados, principalmente en zonas serranas del norte como Heroica Nogales y Agua Prieta, donde el termómetro descenderá hasta los 10°C. En el resto del estado, el amanecer se mantendrá estable, con cielos despejados y sin presencia de nubosidad significativa.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, las temperaturas aumentarán de forma gradual, generando un ambiente cálido en el centro y sur de la entidad. En ciudades como Hermosillo y Ciudad Obregón, se prevén máximas de entre 27 y 30°C, mientras que en el sur, Huatabampo y Álamos podrían alcanzar hasta 31°C. En la región costera, Puerto Peñasco y Heroica Guaymas también mantendrán condiciones despejadas con temperaturas que rondarán los 29°C.

Durante la tarde-noche, el cielo continuará mayormente despejado en todo el territorio sonorense, sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, el viento de componente oeste podría intensificarse ligeramente, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, sobre todo en zonas del norte y noroeste. Las condiciones seguirán estables, aunque con una sensación térmica más fresca hacia el anochecer.

Las autoridades meteorológicas advierten que, en las zonas montañosas del norte, podrían presentarse temperaturas mínimas cercanas a los 0 C, incluso con heladas ligeras en áreas elevadas. Por ello, se recomienda a la población del altiplano sonorense tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día.

Buenos días. Te informamos en el gráfico el #Pronóstico de #Temperatura mínima para esta mañana en #México pic.twitter.com/bc1ZW8Lg9Z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2025

Mientras Sonora disfruta de un día despejado, otras regiones del país enfrentan condiciones contrastantes. El frente frío número 7, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos, provocará un descenso de temperatura y lluvias fuertes en Chihuahua, así como chubascos en Coahuila y Nuevo León. Aquí más detalles del clima en México.

Fuente: Tribuna del yaqui