Con inversión de hasta 180 mdp, Ciudad Obregón mejorará drenaje, agua potable y vialidades en colonias

Ciudad Obregón, Sonora.- El titular de la Dirección Técnica del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Jesús Antonio Ponce Zavala, dio a conocer que 70 de los 100 millones que solicitó el Ayuntamiento de Cajeme, a nombre de la paramunicipal, serán destinados a obras de infraestructura en materia de reparación y rehabilitación de la red hidrosanitaria y vialidades.

Destacó que los sectores que se verán beneficiados con la aplicación de los recursos son las colonias Constitución, Reforma, Faustino Félix, Cortinas, Villa California, Valle Dorado, además de la comisaría de Esperanza.

Agregó también que se realizarán obras en Municipio Libre, Jardines del Valle y Primero de Mayo, entre otros sectores que se verán beneficiados con estos trabajos.

El director técnico del organismo operador recordó que no solo se trata de la rehabilitación y reparación de las líneas de drenaje y agua potable, sino también de la construcción de pavimentos en diferentes colonias.

Ponce Zavala agregó que, con los 30 millones restantes, la paramunicipal se encuentra en capacidad de adquirir dos máquinas de desazolve, las cuales consideró que serán de gran utilidad para darle mantenimiento a la infraestructura y mejorar su rendimiento.

Se incrementa el monto

Además de los 100 millones de pesos para rehabilitación hidrosanitaria, el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que se sumarán otros 80 millones de pesos.

Hoy se dieron a conocer 18 obras que se van a hacer de drenaje y agua potable, que incluyen, por supuesto, pavimentación, porque al abrir hay que pavimentar; son 18 obras y la adquisición de dos máquinas de desazolve para reforzar la atención y mantenimiento al alcantarillado de Cajeme", mencionó.

El munícipe dijo que eso comprende una inversión de 150 millones de pesos: 100 que son del crédito que se obtuvo y 50 millones adicionales que gestionó con el gobernador del estado.

Y, además, hay otros 30 millones de pesos que también ya están autorizados por medio de Bienestar estatal. O sea, que estamos trabajando, por supuesto, para atender los otros requerimientos", recalcó el munícipe.

Fuente: Tribuna del Yaqui