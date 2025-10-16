Darán a conocer a los ganadores del Premio Municipal de la Juventud en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) anunció el programa 'Juventud Rebelde', donde, además de la presentación de música en vivo y stands de emprendedores, se realizará la entrega de reconocimientos a los 15 jóvenes ganadores del 'Premio Municipal de la Juventud'.

Heriberto Valenzuela Álvarez, director del IMJ, mencionó que el evento se realizará este viernes 17 de octubre en la explanada del gimnasio municipal a partir de las 19:00 horas.

El funcionario municipal indicó que habrá música de bandas de rock locales, así como un espacio para los jóvenes emprendedores, ya que el objetivo del programa, además de diversión, es convertirse en un espacio para el talento e ideas de progreso en lo personal y colectivo.

Los grupos rockeros locales que se presentarán son Dreell, Último Polvo, Caravana Mística, Risa Sardónica y LHDC, mientras que a las 20:00 horas se entregarán las estatuillas del Premio Municipal de la Juventud.

Los 15 triunfadores del concurso al mérito municipal quedarán inscritos de inmediato en la fase estatal, cuya bolsa global de premios alcanzará cinco millones de pesos", puntualizó.

Por su parte, Isaura Montaño Andrade, de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, comentó que con la intervención en 'Juventud Rebelde' se busca fortalecer el enlace del Ayuntamiento con los navojoenses que tienen en mente establecer su propio negocio, mediante la facilitación de trámites con Nacional Financiera para créditos financieros o capacitación.

Fuente: Tribuna del Yaqui