Durazo destaca el crecimiento industrial de Sonora en la 50 Convención Nacional de Index

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño participó en la ceremonia inaugural de la edición 50 de la Convención Nacional de Index (Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación).

Durante su intervención, el gobernador Durazo destacó que la agenda industrial del estado está alineada con los objetivos del Plan Sonora de Energías Sostenibles, iniciativa que impulsa la transición hacia energías limpias, la innovación tecnológica y la atracción de inversiones de alto valor agregado, con el propósito de posicionar al estado como líder nacional en desarrollo sustentable e industria avanzada.

Sonora está consolidándose como un referente en desarrollo industrial, energías limpias y manufactura avanzada, contribuyendo al crecimiento nacional desde una visión de innovación y sustentabilidad", señaló.

Durazo Montaño informó que, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en junio de 2025 Sonora se colocó en la sexta posición nacional dentro de los 10 estados con mayor crecimiento del sector industrial. Asimismo, la industria manufacturera representa una de las grandes potencias económicas del estado para el fortalecimiento de la actividad empresarial y la atracción de nuevas empresas maquiladoras, lo que se traduce en más empleos y mejor calidad de vida para las y los sonorenses.

El mandatario sonorense reiteró la importancia de fortalecer la competitividad de México ante los nuevos retos del comercio global y el fenómeno de relocalización de inversiones.

La industria manufacturera es fundamental para la transformación económica de Sonora.



Me dio mucho gusto acompañar la 50ª Convención Nacional de @index_nacional y reconocer el liderazgo de su presidente, Humberto Martínez, así como el esfuerzo de todas y todos quienes integran… pic.twitter.com/Q0ixlWvD7K — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui