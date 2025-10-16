Gobierno de Sonora tendrá Buen Fin en noviembre; aquí las fechas

Hermosillo, Sonora.- Como ya es una tradición y una oportunidad para que los contribuyentes de los impuestos estatales puedan estar al corriente con adeudos, el Gobierno de Sonora participará en el Buen Fin 2025, anunció Jorge de la Rosa.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado, detalló que el Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre y se tendrán descuentos en multas y recargos de impuestos estatales, como la revalidación vehicular, las licencias de alcoholes, el impuesto sobre nómina, entre otros que cobra el estado.

Jorge de la Rosa, subsecretario de ingresos, detalló que el 1 de noviembre anunciarán de forma oficial los descuentos y beneficios para los contribuyentes. "El día 1 de noviembre salimos con esos descuentos; vamos a anunciarlos debidamente, pero básicamente cubrir las necesidades que siempre se han cubierto, el tema vehicular, el tema de los principales impuestos, que son nómina, hospedaje", indicó.

Agregó que en recargos el descuento será del 100 por ciento; sin embargo, los detalles se darán a conocer en los próximos días. Desde la llegada del gobernador Alfonso Durazo en 2021, la Secretaría de Hacienda de Sonora ha participado con descuentos en los impuestos estatales en las ediciones del Buen Fin.

Recaudación estatal

La recaudación en Sonora ha registrado un aumento histórico, celebrando un crecimiento del 4.6 por ciento en ingresos públicos. El gobierno proyectó un presupuesto de 82 mil 541 millones de pesos para 2024, con un aumento del 7.8 por ciento respecto al año anterior, y se implementaron programas para incentivar el pago de impuestos y derechos estatales, como el descuento del 100 por ciento en recargos durante el Buen Fin.

Fuente: Tribuna del Yaqui