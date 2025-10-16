Karla Córdova agradece a Alfonso Durazo por apoyo ante afectaciones por lluvias

Guaymas, Sonora.- Por la pronta respuesta que ha brindado a las contingencias que se han presentado tras las fuertes lluvias en el municipio, la alcaldesa Karla Córdova González expresó un público agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal manifestó que, tanto en la primera contingencia, hace tres semanas, como en la de la semana anterior, el mandatario sonorense de inmediato respondió al llamado de ayuda que se le hizo. Dijo que en la primera, con la lluvia extraordinaria en el sector norte de la ciudad, se inundaron varias viviendas en el sector Niza, pero en cinco de éstas sus moradores perdieron prácticamente todo, pues el agua subió hasta un metro de nivel.

Comentó que en esa ocasión el gobernador Alfonso Durazo envió de inmediato apoyo a las familias afectadas, consistente en refrigeradores, estufas, lavadoras, camas y algunos electrodomésticos. Córdova González indicó que en la contingencia por las lluvias de 'Raymond', el sábado y domingo pasado, el mayor problema se presentó en comunidades rurales, específicamente en Estación Oroz, en donde los escurrimientos afectaron a las familias del lugar.

Para ello, el gobernador anunció que a la gente de esta comunidad se les apoyará con programas sociales, como es el de Bienestar del Gobierno del Estado, por medio del cual se les brindará una ayuda económica mensual, además de la realización de obras hidráulicas para evitar que los escurrimientos lleguen al poblado en el futuro, dijo. Subrayó que con estas acciones demuestra una vez más que es un gobernador con sensibilidad social y que trabaja para todos, en especial los que menos tienen.

Sobre las lluvias de los últimos días: pic.twitter.com/TSeYo7P4ux — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui